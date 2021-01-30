Yenimahalle’ye “Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik” ödülü

İlçe genelinde yaptığı sosyal projeler ve insan odaklı hizmet anlayışı ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından düzenlenen 2020 İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasında ödüle layık görüldü.

İnternet ortamından gerçekleştirilen ve sosyal medyadan canlı yayınlanan ödül töreninde, çok yüksek insani gelişme gösteren ilk 10 belediye arasına girerek yeşil grupta yer almayı başaran Yenimahalle Belediyesi; İNGEV tarafından 30 büyükşehirde nüfusu 150 bini geçen 138 ilçede yapılan geniş kapsamlı çalışmanın sonrasında, çok yüksek insani gelişme gösteren 34 belediye arasındaki yerini korudu.

İnsani gelişme için yerel yönetimlere katkı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde İNGEV tarafından 2017 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen araştırma, günlük hayata etki yapabilecek değişkenleri esas alarak yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi, uygulanacak programlar ve çalışmalarla yerel yönetimlerin insani gelişim konusunda performanslarının artırılması amacıyla yapılıyor.

Belediye faaliyet raporları, istatistiki veriler, belediyelerin internet siteleri, sosyal medya paylaşımları ve gizli vatandaş aramaları gibi 81 değişken ve 121 gösterge değerlendirilerek yapılan çalışmada ilçe belediyeleri yeşil, mavi, sarı ve kırmızı olarak değerlendirmelere tabii tutuldu. Ayrıca maske ve dezenfektan alabilir miyim, sosyal yardımlardan yararlanabilir miyim, engellilere yönelik hizmetleri öğrenebilir miyim gibi 21 farklı senaryo ile 4 bin 56 gizli vatandaş aramaları gerçekleştirilerek belediye-halk ilişkisi değerlendirildi. Yenimahalle Belediyesi, Yönetişim ve Saydamlık ve Sosyal Yaşam Endeksi kategorilerinde yeşil bölgede yer alan 10 ilçe belediyeleri arasına girmeye hak kazandı.

Yenimahalle her alanda ses getiren bir belediye

Ödül törenine katılarak İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasının gelişim gösteren ilçe belediyelerine yaptığı katkıyı belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bizim belediyemiz adı üstünde yeni bir belediye tarihi bir belediye değil. Yenimahalle 1950 yıllarında kurulan bir ilçeyiz ancak Ankara’nın en önemli belediyelerinden biriyiz. Türkiye’de en güçlü belediyeler arasındaki yerimizi koruyoruz. İNGEV tarafından yapılan bu çalışmanın kriterlerini benimsiyoruz ve bu yönde kaynakları verimli kullanarak halkın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenimahalle sosyal hayatta, yeşil alan konusunda, alt yapı ve üst yapı çalışmalarında, sağlık, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ses getiren bir belediye haline gelmiş konumdadır. Bu seviyeyi daha yukarılara taşımak için emekçi kardeşlerimizle çalışıyoruz. İnsani Gelişme Vakfının bu yaptığı çalışmayı çok önemsiyorum ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.