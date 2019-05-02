Yenimahalle’ye 100 bin ton asfalt

Yenimahalle Belediyesi çetin geçen kış sezonunun ardından havaların düzelmesiyle beraber alt yapı yatırımları için ilçeyi abluka altına aldı.

Geçtiğimiz sene bölgeye toplamda 85 bin 106 ton asfalt dökerek hedefini yüzde yüzün üzerinde gerçekleştiren, bozuk ve asfaltsız tek bir yol bırakmayan belediye, 2019 asfalt hedefini de 100 bin ton olarak açıkladı.

Yenimahalle’nin hemen her sokağında bakım, onarım çalışmaları yapılırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 8 adet bordür-tretuvar ekibi, 4 adet yol ekibi, 2 adet malzemeli bakım ekibi, 4 adet asfalt ekibi ve 260 kişilik personel, bozulan, hasara uğrayan yol, kaldırım, bordür ve tretuvarlar için de seferber oldu.

Yenimahalle Belediyesi 2019 yılında; 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 150 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru da hızla ilerliyor.

Yenimahalle yaza bomba gibi girecek

İlçe genelinde alt yapı hizmetlerinin hava şartları elverdiği sürece kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle yaza bomba gibi girecek. Bir yandan yeni tesis projelerimiz, diğer yandan asfalt, kaldırım, yol açımı çalışmalarımız, öte yandan yeni park yapımlarımız aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz yaz ayları geldiğinde yollarımızda, kaldırımlarımızda sorun yaşamayacak, pırıl pırıl parklarımızda ve sosyal tesislerimizde güzel havanın tadını çıkaracak” dedi.