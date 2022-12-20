Yenimahalle’nin yeni serasında sebze fidesi yetiştirilecek

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Yenimahalle Belediyesi’nin Yakacık Mesire Alanı içerisine kurduğu 2 bin 300 metrekarelik yeni sera üretime başladı.

2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 600 metrekarelik serada onlarca türde yıllık ortalama 900 bin çiçek yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, yıllık 2,5 milyon çiçek üretme kapasitesi olan yeni serada sadece çiçek değil sebze fidesi de yetiştirecek.

Çiftçilerin yüzünü güldürecek hamle

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Üreteceği domates ve biberden oluşan sebze fidelerini Yuva, Karacakaya, Susuz, Memlik ve Yakacık mahallelerinde bulunan çiftçilere dağıtacak olan belediye, ayrıca sera da begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası, hercai menekşe gibi yazlık ve kışlık olmak üzere birbirinden farklı türlerde çiçeklerin de üretimini yaparak ilçeyi rengarenk bir görünüme kavuşturacak.

Yerli üretime katkı yapacak

Yakacık Mesire Alanı’nda üretime başlayan sera alanının ilçenin yeşillenmesine ve yerli üretime katkı yapacağını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak personel kıyafetinden tutun kaldırıma kadar her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yeni sera ile yıllık 900 bin olan çiçek üretim kapasitemizi 2,5 milyona çıkardık. Ayrıca sera da yeni bir projeye daha imza atıyoruz. Sebze fidesi yetiştireceğiz. Hedefimiz yerli üreticilere destek vererek, hem kent hem de ülke ekonomisini katkı sunmak” dedi.