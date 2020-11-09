Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor

Yenimahalle’de temiz ve güvenli spor yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline galen Yenimahalle Belediyesi spor salonları ve Spor Akademisi kapılarını açıyor.

Pandemi nedeniyle halk sağlığı için hizmete ara veren Aydın Onur Spor Merkezi, Serhat Spor Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ve Spor Akademisi, gerekli tüm Covid-19 önlemleri alınarak yeniden Yenimahalle sakinlerinin hizmetine açılıyor.

Spor akademisi ve spor tesisleri hizmete açıldı

Vatandaşın sağlığının ön plana alındığı ve gerekli dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı Yenimahalle Belediyesi Spor Merkezlerinde alanında uzman eğitmenler tarafından; fitness, pilates, zumba, zumba kids, crunch, tae bo, reformer, kick boks, yoga ve çocuk cimnastiği branşlarında eğitimler verilecek.

Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde bulunan Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi tarafından verilen eğitimlerden faydalanmak isteyen 4-15 yaş arası çocuklar; basketbol, voleybol, futbol, hentbol, kick boks, taekwondo, çocuk cimnastiği, badminton, masa tenisi, tenis ve halk oyunları branşlarında eğitim alarak, spor yapma fırsatını yakalayacak.

Spor tesisleri ve spor akademisinin sunduğu eğitimlerden yararlanmak isteyen Yenimahalleliler, 327 23 70 (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi), 343 88 89 ( Aydın Onur Spor Merkezi) ve 358 80 86 (Serhat Spor Merkezi) numaralı telefonu arayarak gerekli bilgiye ulaşabilecek.

“Vatandaşın sağlığı için gerekli tüm önlemler alındı”

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında gereken bütün önlemlerin alındığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizin dört bir yanına konumlandırdığımız spor merkezlerimize vatandaşımız büyük ilgi gösteriyor. Korona virüs nedeniyle spor salonlarımız hizmete kapalıydı. Ekiplerimiz gerekli bütün temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Yenimahalle sakinleri, gönül rahatlığıyla spor merkezlerimizi kullanarak, sağlıklı yaşama dönüş yapabilir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan gerekli sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz” dedi.