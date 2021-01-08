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Yenimahalle’nin parklarına detaylı bakım

Ağaçlandırma ve park çalışmaları ile Yenimahalle’deki yeşil alan miktarını 3 milyon metrekareye çıkaran Yenimahalle Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki parklardaki bakım ve onarım, ağaç budama, temizlik ve tamir çalışmalarını da sürdürüyor.

100 kişilik ekip iş başında

Yenimahalle genelinde 100 kişilik ekiple çalışmalarını ara vermeden sürdüren Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beştepe, Gazi, Ergazi, Gayret Mahalleleri ile Batıkent genelinde temiz bir ilçe için ağaç budama ve parkların temizlik işlemlerini gerçekleştirirken, kırılan ve yıpranan bank, kamelya, çöp tenekeleri ve oyun alanlarını da tamir ediyor.

Ülkenin yarınları için yeşili korumalıyız

Yenimahalle sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için ekiplerin çalışmalarına düzenli bir şekilde devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz virüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana boşalan parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve tadilat işlemlerini sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana amacımız yeşil bir Yenimahalle yaratmaktı ve bunu büyük bir ölçüde başarmış durumdayız. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için yeşile önem vermeliyiz. Bu konuda yerel yönetimler, devletin ilgili kurumları ve vatandaşlar olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak için gayret göstermeliyiz. Bu ülkenin yarınlarını düşünüyorsak ağacı korumalı, suyu tasarruflu kullanmalı, doğaya ve çevreye saygı göstermeyi öğrenmek zorundayız” dedi.

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Etiketler: Ağaçlandırma ve park çalışmalarıYenimahalle Belediyesi
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