Yenimahalle Belediyesi’nin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için 4 yıl önce hayata geçirdiği “Köylü ve El Emeği Pazarı” bereketi Yenimahalle’de devam ediyor.

Salı günleri Batıkent Kapalı Pazaryeri’nde, Perşembe günleri Yenimahalle Kapalı Pazaryeri’nde, Cumartesi günleri ise Abdurrahman Oğultürk Kapalı Semt Pazarı’nda kurulan pazarlarda, köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze ile meyveler, fideler, yeşillikler, el emeği göz nuru elişleri ve yöresel ürünler satılıyor.

Tarladan pazara

Hal ürünlerinin girişine kesinlikle izin verilmeyen köylü pazarlarında, çevre il, ilçe ve köylerdeki üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri piyasanın altındaki fiyatlarla halkın beğenisine sunuyor.

Bu sayede Yenimahalleli vatandaşlar, köylü pazarlarından hem uygun fiyatlı hem de organik ürünleri satın alma imkanı buluyor.

“Köylüler sayesinde daha sağlıklı besleniyoruz”

Köylü pazarlarının önemini vurgulayan Yenimahalle belediye Başkanı Fethi Yaşar “Artık hormonsuz, genetiği ile oynanmamış ürün tüketmek çok zor. Virüs sebebiyle yediklerimize eskisinden daha çok dikkat etmek zorundayız. Doğal pazarlar sayesinde hem üretim yapan köylülerimiz kazanıyor hem de Yenimahalleliler doğal ve sağlıklı besleniyor” dedi.