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25 Nisan 2019
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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde açmış olduğu anaokullarında eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yılsonu gösterisi programı düzenledi.
Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde açmış olduğu anaokullarında eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yılsonu gösterisi programı düzenledi.
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Yenimahalle’nin minikleri yılsonu heyecanı yaşadı

Editör Editör

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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde açmış olduğu anaokullarında eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yılsonu gösterisi programı düzenledi.

Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Minikler izleyicilerden tam not aldı

Anaokullarından mezuniyet sevinci yaşayan minik öğrenciler, danslar, şiirler ve sergiledikleri birbirinden güzel oyunlarla ailelerine ve izleyicilere keyifli anlar yaşatarak, usta sanatçılara taş çıkarttı. Sahnede sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not alan Yenimahalleli minikler, Türkiye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı gösterilerle büyük alkış topladı.

Batıkent Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin sergilediği davul şov ile başlayan gösterinin ardından, ailelerinde gösterilere ortak olduğu vals, rockandroll, salsa gibi birçok dans performansının yanında halk dansları ve Ankara oyun havası ile salondakilere coşku dolu dakikalar yaşattı.

“Yenimahalle’de eğitime büyük destek veriyoruz”

Etkinliğin sonunda düzenlenen kep atma töreninde Yenimahalleli çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Yenimahalle Belediyesi olarak anaokulu seviyesinden üniversiteye hazırlık sürecine kadar bütün eğitim dönemlerinde ailelere destek oluyoruz. İlçenin dört bir yanına açılan anaokulları, etüd merkezleri ve kurs merkezleri ile Yenimahalleli gençlerin ve çocukların çağdaş eğitim seviyesinde öğrenim görebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Kartal, “Kurtuluş Savaşı boyunca büyük bedeller ödeyen ülkemizin tarihinde 23 Nisan tarihi büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için çocuklarımızın eğitilmesini ve çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesini bizlere vasiyet etmiştir. Onun bize emanet ettiği bu aydınlık yolda yürüyor, eğitime büyük destek veriyoruz. Yeni dönemde gerçekleştireceğimiz Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi projesi ile eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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