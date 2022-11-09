Yenimahalle’nin minik kulaçları Bolu’da şov yaptı

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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün minik yüzücüleri yine şov yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-6 Kasım tarihlerinde Bolu’da düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına katılan Yenimahalle’nin minik kulaçları, Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.

18 ilden 80 kulüpten 555 sporcunun kıyasıya yarıştığı müsabakalara 5 sporcusuyla katılan Yenimahalle Belediyesi, Türkiye finaline 3 sporcusuyla katılmaya hak kazandı. Bolu yarışlarında 11 yaş grubunda Emir Özel 50 metre sırt üstü klasmanında en iyi dereceyi alarak 3’üncü olurken yine 11 yaş grubunda Fırat Deniz Aydeniz de barajları geçmeyi başardı. 12 yaş grubunda ise Tarık Yıldırım rakiplerini geride bırakarak finallere gitmeyi garantiledi.

Türkiye finalleri için hazırlıklar başladı

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Yıl boyunca Yenimahalle Belediyesi çatısı altında yüzme takımı antrenörü Adem Mert Parlak ve yardımcı antrenör Taner Ekiz ile birlikte aralıksız çalışan 50 sporcudan 3’ü şimdi Türkiye finalleri için geri saymaya başladı.

11 yaş grubunda Emir Özel ve Fırat Deniz Aydeniz 9-11 Aralık tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye finallerinden, 12 yaş grubunda ise Tarık Yıldırım 16-18 Aralık tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan Türkiye Finallerinden madalya ile dönmeye hazırlanıyor.

Bu çocuklar bizim geleceğimiz

Sporcuları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Çocuklarımızı spora yöneltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Spor tesislerimiz, yüzme havuzlarımız tam kapasite hizmet veriyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları inşallah milli takımda görmek istiyorum. Her biriyle gurur duyuyorum” dedi.