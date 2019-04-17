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17 Nisan 2019
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’nin midi kızlarını makamında ağırladı. Genç sporcuları tek tek tebrik eden Yaşar, spora yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’nin midi kızlarını makamında ağırladı. Genç sporcuları tek tek tebrik eden Yaşar, spora yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.
Yerel Haberler

Yenimahalle’nin midi kızları Türkiye Şampiyonası’nda

Editör Editör

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’nin midi kızlarını makamında ağırladı. Genç sporcuları tek tek tebrik eden Yaşar, spora yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında 2’inci olan Şentepe Anadolu Lisesi Ada Gençlik Spor Kulübü’nün genç sporcuları Kulüp Başkanı Erkan Cilvez ve antrenörleri Merdan Özkeçeli ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti. 13-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Başkent’i ve Yenimahalle’yi temsil edecek sporcular mutluluklarını Başkan Yaşar’la paylaştı.

“Spora yatırım, geleceğe yatırımdır”

Gençlerin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteği artarak devam edecek. Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle ilçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi var. Salon sporlarının yapılabileceği, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir arenayı da geçtiğimiz günlerde halkımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor. Biz elimizden geleni yapıyor, karşılığını da alıyoruz. Amatör sporlara yapılan yatırımların karşılığında böyle güzel sonuçlar görmek bizleri mutlu ediyor. Teknik kadro ve sporcuları kutluyorum” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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