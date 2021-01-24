Yenimahalle’nin genç yetenekleri yılı başarı ile tamamladı

Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle’nin genç tiyatrocu adaylarına bir yıldır ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı’nda, yıl sonu sınavı heyecanı yaşandı.

Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı’nda genç tiyatro tutkunlarına yıl boyunca; Oyunculuk Yöntemleri, Doğaçlama, Oyunculuk Temel Teknikleri, Dünya Tiyatro Tarihi, Diksiyon, Şan, Dans ve Metin İnceleme gibi birçok branşta alanında uzman eğitmenler tarafından tiyatro eğitimi verildi.

Sınavların ilk gününde Alışık tan moral desteği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret eden Türk Sineması’nın duayenlerinden Sadri Alışık’ın torunu beğenilen tiyatro oyuncusu Sadri Alışık daha sonra yıl sonu sınavlarına katılan genç yetenekleri sınav döneminin ilk gününde yalnız bırakmadı.

Covid- 19 salgını ile mücadelede uygulanan tedbirler kapsamında tiyatro eğitimlerinde yurt çapında bazı aksamaların yaşandığını belirten Alışık, “Tiyatronun yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda genç arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yıl boyunca alınan dersler sonrasında sınava katılacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tiyatroya ilgi duyan ve kendini oyunculuk konusunda geliştirmek isteyen gençleri Yenimahalle Belediyesi ile işbirliği içerisinde kurduğumuz konservatuarımıza bekliyoruz” dedi.

Yaşar, “Sanata inanan bir nesil yetiştirmeliyiz”

Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de eğitime ve sanata destek olmak amacıyla birçok projenin altına imza atıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmemizin yolu kültüre ve sanata inanan bireylerin yetişmesinden geçiyor. Tiyatroya ilgi duyan ve oyunculuk eğitimi almak isteyen gençlerimiz, açmış olduğumuz Sadri Alışık Konservatuarı’nda kaliteli ve çağdaş bir eğitim alıyor. Gençlerimizin eğitiminde emek harcayan öğretmenlerimize ve sınava katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.