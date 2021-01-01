Yenimahalle’nin genç kulaçları madalyaları topladı

Yenimahalle Belediyesi Yüzme Takımı, 20-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları’nda madalyaları topladı.

Yenimahalle’nin başarılı sporcularından Arda Sarıkaya 400metreserbestte 15 yaş Türkiye 1’incisi olurken 200 ve bin 500 metre serbest 15 yaş kategorisinde ise Türkiye 2’incisiolarak 3 madalya birden kazandı.

Kulüp sporcularından Taner Ekiz 50metre kurbağalama 18 yaş kategorisinde Türkiye 5’incisi, Alp Burak Tulgar 100metre serbest 15 yaşta Türkiye 8’incisi oldu.Farklı kategorilerde 3 başarı ile madayla kazanan bir diğer takım sporcusu Efehan Hanecioğlu da 50metre kelebek 15 yaş Türkiye 4’üncüsü, 100metre kelebek 15 yaş Türkiye 6’ıncısı, 200metre karışık 15 yaşta Türkiye 4’üncüsü oldu.

Öte yandan 4×200 metredeArda – Taner – Alp ve Efehan’dan oluşanSerbest Bayrak Genç Takımı Türkiye 5’incisi olarak göğüsleri kabarttı.

Milli Takım Seçmelerinde de dereceler üst üste geldi

Yenimahalleli gençler, 25-27 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi’nde de dereceleriyle göz doldurdu.

Arda Sarıkaya 800 ve bin 500metre 15 yaş kategorilerinde Türkiye 2’incisi, 200 ve 400 metre 15 Yaş kategorilerindeise Türkiye 3’üncülüğünü aldı. Aynı müsabakalarda Efehan Hanecioğlu 50metre kelebek 15 yaşta Türkiye 4’üncüsü, Alp Burak Tulğar 50metre kurbağalama 15 yaşta Türkiye 5’incisi olurkenEla Cemre Çıtak ise bin 500metreserbest 13 yaşta Türkiye 3’üncüsü, 200, 400 ve 800 metre serbest 13 yaşta Türkiye 2’incisi oldu.