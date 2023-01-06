Yenimahalle’nin geleneksel Tiyatro Festivali başladı

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“Zorla Güzellik Olmaz” seyirciyle buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği tiyatro festivali ile başkentlileri kültür ve sanatla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl ki tiyatro festivaline “Zorla Güzellik Olmaz” oyunu ile start verdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkan Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Milli Eğitim Eski Bakanı Metin Bostancıoğlu, CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök ve Yıldırım Kaya, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda başkent sakini izledi.

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Festivalin ilk oyunu seyirciden tam not aldı

Erkan Ersezer tarafından yazılan ve Celal Tak tarafından yönetilen tiyatro oyununda Neslihan Yeldan, Sinem Uslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Hatıhan, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt ve Aytek Önal sahne aldı. BKM tiyatrosu tarafından tek perde olarak sahnelenen distopik komedi türündeki oyun, kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliği konularını temel alarak baskıcı bir toplumun içinde sıkışmış kadınların sisteme başkaldırmasıyla nelerin değişebileceğini ustalıkla ve komedi içeren bir dille seyirciye aktardı.

Yaşar, “Sanatta kin, nefret yoktur, hoşgörü vardır”

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun sonrasında oyunculara çiçek vererek kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de kültür ve sanatı vatandaşlarla buluşturmayı görev edinerek her yıl yüzlerce etkinlik düzenliyoruz. Mart Ayı sonuna kadar Türkiye’nin en iyi tiyatro toplulukları Yenimahalle salonlarında sahne alacak. Biz sanata tükürenlerden değiliz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sanata nasıl bakıyorsa bizde aynı gözle sanata bakıyoruz. Sanata ve sanatçıya olan desteğimiz aralıksız sürecek. Sanatta kin, nefret yoktur, huzur, hoşgörü ve sevgi vardır. Geleneksel hale getirdiğimiz Tiyatro Festivalimiz birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği oyunlar ile devam edecek” dedi.

Sanatseverler üç ay boyunca tiyatroya doyacak

Zorla Güzellik Olmaz adlı oyun ile perdelerini açan Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali, Ocak, Şubat ve Mart ayı boyunca 15 farklı oyunla birlikte sevilen tiyatro topluluklarını izleyiciyle buluşturacak.

Festival takvimi;

10 Ocak tarihinde “Memleketimden İnsan Manzaraları”

17 Ocak “Afara-Bir Arabesk Müzikali”

24-25 Ocak “Külkedisi Müzikali”

26 Ocak “Türbülans”

6 Şubat “Sisler Bulvarında”

8 Şubat “Tarla Kuşuydu Juliet”

14 Şubat “Aşkın Muzip Oyunları”

23 Şubat “Anne”

1 Mart “Etekler ve Pantolonlar”

7 Mart “Ben Türkan Saylan”

9 Mart “İkinci Bahar”

14 Mart “Her Şey Bedava”

21 Mart “Nevruz/Aşık Veysel’in Ölüm Yıldönümü”

27 Mart “Bir Baba Hamlet”