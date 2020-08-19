Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede eğitim kalitesini artırmak ve dar gelirli vatandaşlara eğitim desteği sunmak amacıyla hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri’nde eğitimler başlıyor.

Yenimahalle’de çağdaş, kaliteli eğitim fırsatı yaratmak ve gençlere derslerde ve sınavlarda katkı sunmak amacıyla hizmete açılan Destek Eğitim Merkezlerinde, 8 ve 12’nci sınıflara yönelik eğitimler 31 Ağustos tarihinde başlıyor.

8 ve 12’nci sınıflar için sınava özel eğitim fırsatı

2021 yılında yapılacak olan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına hazırlanan 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için eğitime start veren Destek Eğitim Merkezleri’nde ara sınıf öğrencileri de unutulmadı.

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, diğer Ortaokul ve Lise grubu öğrenciler için ise uzaktan eğitime devam edecek. 5,6,7 ve 9,10,11. Sınıflar Destek Eğitim Merkezlerinde sunulan online eğitimlerde, konu tekrarı ve soru çözümlerinden yararlanabilecek.

Destek Eğitime kayıt yaptırmak isteyen Yenimahalle sakinleri; Karşıyaka Destek Eğitim Merkezi 335 94 90 numaralı telefonlardan detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

“Eğitime olan desteğimiz aralıksız sürecek”

Yenimahalle’de eğitim kalitesinin artırılması ve gençlerin donanımlı bir şekilde yetişebilmesi için durmaksızın çalışıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre özel eğitim merkezlerinde eğitimler 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Yenimahalle’de kaliteli eğitimin ilk adresi olarak görülen Destek Eğitim Merkezleri de aynı tarihte ders başı yapacak. Amacımız pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan Yenimahalleli gençlerin derslerinden geri kalmaması ve girecekleri sınavlarda başarıyı yakalaması. Çocuklarımız ve gençlerimiz çağdaş ve kaliteli eğitim alsın, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. Bu nedenle Yenimahalle’nin tümünde eğitime olan desteğimiz aralıksız sürecektir” dedi.