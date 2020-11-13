Yenimahalle’nin Derman Marketi hizmete açıldı

Yenimahalle Belediyesi, ilçede dayanışmayı sağlamak amacıyla Toplumsal Dayanışma Merkezi “Derman Market”i hizmete açtı.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen Derman Market açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan ve Yenimahalle esnafının bağışlarıyla oluşturulan Derman Market, ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş imkânı sağlayacak. 5 bin ihtiyaç sahibi aile, kartlarına yüklenen kredi ile gıda ve giyim ürünü ihtiyaçlarını marketten alabilecek. Ayrıca Derman Market’te uzak mahallelerde oturan ilçe sakinleri için belediye tarafından servis hizmeti de verilecek.

Yaşar, “Hiçbir vatandaşımız yatağa aç girmesin istiyoruz”

Yenimahalle’de ihtiyaç sahibi aileler için hizmete açılan Derman Market Projesi’nin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ettiğini belirterek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartları biliyoruz. Toplumun hangi sıkıntılar içerisinde yaşadığının farkındayız. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi süreci sonrasında toplumumuzun büyük bir bölüm zor zamanlar geçiriyor. Vatandaşımız açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimler olarak gücümüzün yettiği kadar halkımızın yatağa aç girmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz diyen Yaşar, “Hayata geçirdiğimiz Derman Market ile veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Üretici ve firma sahiplerinin bağışladığı ürünleri, marketimizde kurduğumuz barkodlama ve puanlama sistemi ile ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ekiplerimiz tarafından şimdiye kadar tespit edilen 2 bin 500 ailemiz gıda, temizlik, giyim, ayakkabı gibi birçok ihtiyacını Derman Market’ten karşılayacak. Hedefimiz 2 ay içerisinde 5 bin aileye ulaşmak. Böylelikle bu zor zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkacağız. Bizim amacımız hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi ve her çocuğun yüzünün gülmesidir” dedi.

Torun, “Bu market Yenimahallelilerin derdine derman olacak”

Derman marketin açılış kurdelesini Başkan Yaşar ile birlikte kesen Seyit Torun ise “Geçmişten buyana yaptığı hizmetlerle örnek olan, mega proje gibi hayali projeler yerine her vergiyi ve kaynağı yerinde kullanarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için ciddi bir çaba gösteren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı tebrik ediyor, kutluyorum. Fethi Başkan aynı zamanda İABB (İç Anadolu Belediyeler Birliği) başkanı olarak birçok belediyeye katkıda bulunuyor ve Yenimahalle’de uygulanan projelerle de birçok belediyeye örnek oluyor. Fethi Yaşar hepimizin ağabeyi olarak halka hizmet eden bir başkanımız. Bugün burada hizmete açılan Derman Market’in Yenimahallelilerin derdine derman olacağına inanıyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.