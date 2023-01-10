Yenimahalle’nin çevreci pazarları gün yüzüne çıkıyor

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5 pazar yerine güneş enerji paneli kuruluyor

Yenimahalle Belediyesi’nin çevreci ve enerji dostu pazar yerleri gün yüzüne çıkıyor. Pazar yerlerini kapalı hale getiren Yenimahalle Belediyesi, bunun yanında Pazar alanlarının üzerine yenilenebilir enerji kullanımı için güneş enerji santralleri kuruyor.

Yapılan çalışmayla enerji tasarrufuna büyük katkı sağlanacağını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatların devam ettiği Pazar yerlerini denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Proje kapsamında mevcutta üzeri açık olan Kardelen, Ergazi, İnönü ve Kentkoop Mahallesi Pazar yerlerinin üzerini kapatarak fotovoltaik güneş enerji panelleri yerleştirecek. Hazırlanan proje ile Batı Sitesi Mahallesi Pazar Yeri ile birlikte toplamda 26 bin 394 metrekare alana enerji paneli yerleştirilerek şebeke bağlantılı elektrik enerjisi üretimi yapılacak.

“Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Göreve geldiğimiz günden beri belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenimahalle’de tasarruf konusuna büyük önem veriyoruz. Ülke olarak enerji sarfiyatını azaltmak ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye geçişi başlatmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar kamu kaynaklarını özenle kullandık. Şimdi de beş mahallemizde açık olan Pazar alanlarının üzerini kapatıyoruz. Bu alanlara güneş enerjisi panellerini konumlandırarak kendi elektriğimizi üretecek ve belediye bütçesine çok ciddi bir katkı sağlayacağız. Ürettiğimiz elektrikle belediyemizin tüm tesislerinin ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz” dedi.