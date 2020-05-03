Türkiye’de Korona virüs salgınının başladığı günden buyana aralıksız çalışan Yenimahalle Belediyesi, tedbirler çerçevesinde evlere kapanan vatandaşlarının yaşam kalitesini arttırmak için sosyal medya hesapları aracılığıyla Yenimahallelileri zinde ve formda tutuyor.

Bir yandan belediye bünyesindeki spor eğitmenleri Yenimahalle Belediyesi sosyal medya hesaplarından ilçe sakinlerine her akşam evde spor yaptırırken, bir yandan da sağlıklı yaşam ve doğru beslenme tüyoları ile vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Özel Ortadoğu Hastanesi Diyetisyenlerinden Çiğdem Özcan da Yenimahalle Belediyesi instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu. Ramazan ayında Doğru ve Sağlıklı beslenme konulu söyleşi ile Yenimahalle sakinlerini aydınlatan Özcan, özellikle çocukların evde olduğu bu dönemlerde çocuk beslenmesine de dikkat çekti.

Aman! çocuklara dikkat

Evde kalan çocukların can sıkıntısından sürekli bir şeyler yeme eğiliminde olduğunu anlatan Çiğdem Özcan obezite tehlikesinin altını çizdi. Özcan “Çocuklarda iştah kontrolünü sağlamalıyız. Bunu da çocuklarla aynı öğünlerde aynı masada oturup, onlarla aynı yemekleri yiyerek yapmalıyız. Çocuklar için ayrı yemekler hazırlanmamalı. Çocuklarımıza ana yemek öncesi atıştırmalık vermemeliyiz. Ve çocuklar bu aralar evde güneş göremedikleri için D vitamini takviyesi muhakkak yapmalıyız. Ve hiperaktivite sorununu da karbonhidratı azaltarak çözebiliriz. Çocuklarda bir diğer konu da insülin direncidir. Çocuklarda maalesef çok karşılaşıyoruz ve en büyük sebebi paketli gıdalardır. Lütfen evlerinize paketli gıdalar sokmayın. Çocuklara sık sık atıştırmalık vermeyin. Sütlü tatlılar tercih edin. Tatlandırıcı olarak da şeker yerine kuru meyveleri tercih edin ” dedi.

Bağışıklığı güçlendirici besinler ve ramazanda beslenme konusunda da Yenimahallelilere bilgi ve birikimlerini anlatan Çiğdem Özcan, omega 3 ve selenyumun bağışıklık için çok önemli olduğunu hatırlattı. Haftada 3 gün doğru pişirme yöntemi ile balık tüketin diyen Özcan propolis ve D vitamini ile proteinin de bağışıklık için çok önemli olduğunu söyledi.