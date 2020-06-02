Korona Virüs salgını nedeniyle ilk günden bu yana tüm ilçede teyakkuza geçerek çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte parklarda bulunan oturma gruplarını sosyal mesafeye uygun olarak yapılan yeni banklar ile değiştiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrasında virüsün vatandaşlar arasında yayılımını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin yoğun talep gösterdiği parklarda ve yeşil alanlarda bulunan oturma alanlarını yeni tip sosyal mesafeye bankları ile revize ediyor.

Yenimahalle sakinlerinin dinlenmek ve temiz hava almak için sıkılıkla tercih ettiği Ragıp Tüzün Parkı ve Cantürk Parkı’nda bulunan 30 eski tip bankı değiştirerek çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, en fazla iki kişinin oturabildiği ve kişiler arasında birer metre mesafe bulunan sosyal mesafe banklarını yeni yerlerine konumlandırdı.

“Vatandaşımız sosyal mesafeye özen göstermeli”

Sokağa çıkma yasağının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile vatandaşların virüsten korunmak amacıyla sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle genelinde virüsün görüldüğü ilk günden bu yana çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sokağa çıkma yasağın ilan edilen ve vatandaşın evlerinde kaldığı bu süreçte ilçemize kazandırdığımız 460 parkın dezenfekte ve ilaçlama çalışmasını gerçekleştiren ekiplerimiz normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafenin korunması için kendi atölyelerimizde üretilen yeni bankların kurulumunu gerçekleştiriyor. İlçe sakinlerinin de bu süreçte temizlik kurallarına dikkat ederek maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Yenimahalle’de halk sağlığını düşünerek virüsün yayılımının önüne geçmek amacıyla çalışamaya devam edeceğiz” dedi.