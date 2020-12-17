Yenimahalleli miniklere okul yolu göründü

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı 10 ayrı kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 700 Yenimahalleli minik için okul yolu göründü. Pandemi nedeniyle kapatılan Yenimahalle kreşleri, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlenerek, 28 Aralık Pazartesi günü minik öğrencileri için kapılarını yeniden açıyor.

Her öğrenci kendi masa ve sandalyesini kullanacak

Tüm öğrencilerin kendine ait masa, sandalye ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitim göreceği kreş ve gündüz bakımevlerinde ders zili çalıyor.

Pandemi başlar başlamaz eğitime kapatılan ve virüsten korunma şartlarına göre yeniden düzenlenerek 28 Aralık Pazartesi günü hizmete açılacak olan gündüz bakımevlerinde, dezenfekte işlemleri eğitim dönemi boyunca aralıksız sürecek. Ayrıca gerekli sosyal mesafe kurallarına göre sınıfların düzenlendiği gündüz bakımevlerine dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyecek.

“Gözünüz arkada kalmasın”

Çalışan ebeveynlerin gözü arkada kalmasın diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle genelinde çalışan anneler için 10 ayrı noktada hizmete açtığımız kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitimlerimiz başlıyor. Geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımız için ekiplerimiz her ayrıntıyı düşünüyor. Gerekli temizlik ve mesafe kurallarına uyarak öğrenci sayısı olarak yarıya düşürdüğümüz kreşlerimizde toplamda 700 yavrumuz eğitim görecek. İşe gitmek zorunda olan annelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla gündüz bakımevlerimize emanet edebilir. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime destek verdik, yatırımı her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine yaptık. Bu düşünceyi esas alarak Yenimahalle’ye hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.