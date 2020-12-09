Yenimahalleli miniklerden farkındalık projesi

Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören minik öğrenciler kendi tasarladıkları birbirinden eğlenceli maskeleri görücüye sundu. Maske kullanımı ve hijyen konusunda farkındalık yaratmak için yapılan Neşeli Tasarım Maskeler yarışmasında oylama başladı.

Yenimahalle Belediyesi Kreşleri İnstagram hesabından yapılan yarışmada en çok beğeni alan 3 çocuğa Yenimahalle Belediyesi tarafından üretilen hijyen malzemeleri paketi hediye edilecek. Oylama 7-12 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından sosyal medyadan paylaşılacak.

Hepsi birbirinden yaratıcı

Çocuklar tarafından yapılan birbirinden yaratıcı maskeler görenlerin yüzünde tebessüme yol açtı. Kreşlerde eğitim gören 6 yaş grubu öğrencilerin yaptığı maskeler hem farkındalık yarattı hem de zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde yüzlerde tebessüme sebep oldu.

“Bu bir yarışma değil, farkındalıktır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu bir yarışma değildir. Bu farkındalık yaratmak adına yaptığımız bir çalışmadır. Bu yarışmada çocuklarımız gönülleri fethetmişledir. Bu günleri hep birlikte geride bırakacağımıza inancım tamdır. Çocuklarımız bizlerin geleceği, onlar için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz” dedi.