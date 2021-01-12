Yenimahalle’den vatandaşlara sağlık uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Engin Kargın, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi ile birlikte oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek amacıyla vatandaşa uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişimlerin vücudumuzu olumsuz etkilediğini belirten Kargın, “Kış hastalıklarından korunmak ve savunma mekanizmamızı güçlendirmek için özellikle A ve C vitamini vücut için önemli. Kış sebzeleri ve meyveleri bu konuda bize yeterli oranda A ve C vitamini sağlayacaktır” dedi.

Bağışıklık sistemi güçlü tutulmalı

Dr. Engin Kargın, “Ani ısı değişimleri insanları hem bedensel hem de psikolojik olarak oldukça etkilemektedir. Hastalıklara yol açan mikroorganizmalar bu süreçte daha etkin bir rol oynar. Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösteren virüse karşı kış mevsiminde özellikle dikkatli olmalıyız. Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak amacıyla beslenmemize özellikle dikkat etmeliyiz. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı kesinlikle atlamamalı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına karbonhidratlı yiyecekler yerine taze meyve ve sebze tüketmeliyiz” dedi.

Bol su tüketilmeli

Salgın nedeniyle vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlü tutmamızın önemine vurgu yaparak sözlerine devam eden Kargın, “Vücudumuzun tüm fonksiyonlarını işlevsel hale getirebilmek için yeterli oranda su tüketimi büyük önem ifade ediyor. Günde en az 2-2,5 litre su içmeli ve yanımızda her zaman su şişesi bulundurmalıyız. Ayrıca mevsimsel hastalıklardan korunmak amacıyla bağışıklık sistemini güçlendiren A ve C vitaminini yeterli miktarda almalıyız. Kış sebzeleri ve meyveleri ihtiyacımız olan bu vitaminleri almamıza olanak sağlayacak, savunma mekanizmamızı güçlendirmek için vücudumuza katkı sunacaktır. Bunun yanında havanın güneşli olduğu günlerde 20-25 dakika kadar güneş ışığından direkt olarak yararlanmak ve haftada en az 2-3 kez balık yemek D vitamini eksikliğinin giderilmesine olanak sağlayacaktır ” şeklinde konuştu.