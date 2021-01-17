Yenimahalle’den vatandaşa yerinde sağlık desteği

Vatandaşların sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşabilmeleri amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına kurulan aile sağlığı merkezlerinin önemi pandemi sürecinde arttı.

2020 Mart ayından bu zamana kadar Covid-19 salgını nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan ve sağlık kontrolü yaptırmak isteyen Yenimahalle sakinleri, yoğunluk yaşanan hastanelere gitmek yerine kendi mahallelerinde bulunan aile sağlığımerkezlerini tercih ediyor.

2009 yılından bugüne halk için doğru ve yerinde hizmet düşüncesiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde planlama yaparak Yenimahalle’ye 39 adet aile sağlığı merkezi kazandırdı.

Yenimahalle’de pandemi döneminde 5 yeni ASM

Covid-19 salgını nedeniyle halk sağlığını öncelik alarak vatandaşların temiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasını hedefleyen Yenimahalle Belediyesi; 2020 yılında da Turgut Özal, Batı Sitesi, Kentkoop, Yenibatı ve Özevler mahallelerinde yapımı tamamlanan 5 yeni ASM’yi ilçeye kazandırmayı başararak pandemi sürecinde ilçe sakinlerine sağlık desteği verilmesini sağladı.

Pandemi nedeniyle hastanelerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesini ve ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde sağlık hizmetine ulaşabilmesini hedefleyen aile sağlığı merkezleri; poliklinik muayene odaları, acil müdahale odası, aşı bebek-çocuk izlem odası, emzirme odası, gebe izlem odası ve bekleme salonundan oluşuyor. Merkezler pandemi sürecinde düzenli periyotlarla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor, maske ve dezenfektan takviyesi yapılıyor.

Yaşar,“Pandemi sürecinde ASM’lerin önemi arttı”

Belediyelerin görevi olmamasına rağmen vatandaşlar yürüme mesafesinde temel sağlık hizmetlerinden faydalansın diye her mahalleye aile sağlığı merkezleri yaptıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bizim için önemli olan vatandaşa hizmettir. Devletin hangi kurumu olursa olsun Yenimahalle sakinlerine hizmet gidecekse elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz. Göreve geldiğimizde ASM olmayan mahallelerimiz vardı. Bugüne kadar 39 ayrı sağlık merkezini tamamlayarak devletin ilgili kurumuna teslim ettik. Pandemi döneminde aile sağlığı merkezlerinin önemi arttı. Vatandaşlarımız hastanelerde yoğunluk yaratmak yerine kendi mahallesinde bulunan sağlık merkezinden faydalanıyor. Bu nedenle ilçemizin 5 ayrı noktasında daha aile sağlığı merkezlerinin yapımını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.