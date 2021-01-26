Yenimahalle’den vatandaşa sıcak çorba ikramı

2009 yılından bu yana Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çorba ikramı yaparak hasta yakınlarının içini ısıtan Yenimahalle Belediyesi şimdide OSTİM metro istasyonu çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.

Hayata geçirdiği sosyal projelerle başkentin örnek belediyesi konumunda olan Yenimahalle Belediyesi, Ankara’nın en yoğun iş merkezleri ve üretim tesislerinin bulunduğu OSTİM bölgesi çalışanlarına sabahın erken saatlerinde sıcak çorba dağıtıyor.

Her gün 1000 vatandaşa sıcak çorba

Onkoloji Hastanesi önünde yaz-kış sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtım aracı ile günde 1000 kişiye çorba dağıtımı yapan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, aynı saatlerde OSTİM metro istasyonu çıkışında da işe giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

“Yenimahalle Belediyesi her zaman vatandaşın yanındadır”

Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak onkoloji hastanesi önünde hasta yakınları için yaz kış demeden çorba dağıtımı yapıyoruz. Ekiplerimiz şimdide OSTİM metro durağında her sabah çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız için sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Dağıttığımız çorbalarla hasta yakınlarımıza ve bu zor süreçte çalışan vatandaşlarımıza destek oluyoruz” dedi.