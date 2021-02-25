Yenimahalle’den salgınla eksiksiz mücadele

Korona virüs salgını ile mücadelede 2020 yılı Mart ayından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, yaşanan vaka artışları ile birlikte dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.

Yenimahalle’de vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek dezenfekte ve ilaçlama çalışması sürdüren Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temasın yoğun olduğu noktalar ve virüs bulaşma tehlikesi olan bölgelerde etkili ve düzenli şekilde dezenfekte işlemi yürütüyor.

1 yılda 19 bin 275 nokta noktada dezenfekte işlemi

İlçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda 3 ayrı ekiple dezenfekte ve ilaçlama işlemi gerçekleştiren ekipler, eğitim kurumları, taksi durakları, sağlık ocakları, camiler, PTT noktaları, kargo şubeleri, polis karakolları, bankamatik noktaları gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı ve temasın yoğun olduğu bölgelerin yanında virüs tespiti yapılan binalarda da dezenfekte çalışması yapıyor.

Halk sağlığını öncelik olarak görerek virüsün yayılım hızını azaltmak adına dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini 1 yıldır aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, ulv cihazları ve dezenfektan kullanarak ilçede 19 bin 275 noktada dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

“Rehavete kapılmamalı, kurallara uymalıyız”

Korona virüs vakalarının ülkemizde görüldüğü günden bu yana belediye ekiplerinin tümünün teyakkuzda olduğunu belirten Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak 2020 yılı Mart ayından bu yana bütün ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşın sağlığını korumak ve virüs yayılma tehlikesini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu süreçte ilçe sakinlerinden gelen taleplere anında dönüş yapıyoruz. Vaka sayılarında yaşanan artış toplum olarak rehavete kapılmamamız gerektiğini açıkça gösteriyor. Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk dönemde nasıl bilinçli davranıyorsak aynı şekilde kalabalık ortamlarda bulunmamalı mesafe ve temizlik kurallarına uymalı, maskesiz dışarı çıkmamalıyız” dedi.