Yenimahalle’den emekçilere yeni hizmet binası

2009 yılından bu yana ilçe sakinlerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hizmet binalarını yenileyen Yenimahalle Belediyesi, yapımını sürdürdüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü binası inşaatında sona yaklaştı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizin temizliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımız yeni hizmet binamız da temiz ve steril bir ortamda görevden döner dönmez duş alıp temiz kıyafetlerini giyebilecek. Ayrıca her çalışanımızın kendine ait giysi dolabının olduğu, tertemiz bir yapı olacak” dedi.

Yenimahalle genelinde her gün yapılan rutin temizlik hizmetinin yanında virüs salgınının önüne geçmek amacıyla Mart ayından bu yana dezenfekte, ilaçlama çalışmaları da yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin her ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenen yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

“Çalışanımızın rahatını ve güvenliğini düşünüyoruz”

Ağır şartlar altında çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin daha hijyenik ve daha güvenli bir ortamda çalışacağını belirten Yaşar, “İlçemizin tümünde temizlik işlerinden sorumlu personelimiz özellikle Mart ayından beri gece gündüz demeden kamusal alanları, binaları ve temasın olduğu yerleri temizleyerek ilaçlama çalışması yürütüyor. Biz de onların daha temiz ve daha güvenli bir ortamda çalışmasını hedefleyerek yeni hizmet binasının yapımına karar verdik. Zor günler geçirdiğimiz bir süreçte büyük emek harcayarak, Yenimahalle’ye hizmet sunan emekçilerimize teşekkür ediyor, hep birlikte daha güzel günler göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. Macun Mahallesi’nde bin 300 metre kare alan üzerine inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası; 8 adet ofisten oluşan idare bölümün yanında depo, bay, bayan, engelli WC, personel soyunma odaları, duş, mescit gibi bölümlerden oluşuyor.