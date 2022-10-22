Yenimahalle’den dört dörtlük hizmet

- Reklam -

Konukevi 215 bin vatandaşa sıcak yuva oldu

Yenimahalle Belediyesi tarafından Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Konukevi, ülkenin dört bir yanından tedavi olmak amacıyla Ankara’ya gelen vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

İl dışından gelerek uzun süren tedavi sürecinde kalacak yer ihtiyacı olan hastaların ve refakatçilerin barınma sorununa duyarsız kalmayan Yenimahalle Belediyesi, Zübeyde Hanım Konukevi projesi ile bugüne kadar 215 bin vatandaşa hizmet sundu.

- Reklam -

Zor gününde vatandaşın yanındayız

Zübeyde Hanım Konukevi’nin ilçe de yapılan en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “8 yıl önce hizmete açtığımız konukevi bizim için çok önemli. Kanser hastalığı uzun bir tedaviyi ve sancılı bir süreci içeriyor. Son yıllarda kanser hastalığı büyük artış gösteriyor. Ankara’nın tek Onkoloji Hastanesi’ni barındıran bölgemize ülkenin farklı noktalarından binlerce vatandaşımız geliyor. Bu uzun ve zorlu tedavi sürecinde Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Yenimahalle’ye böylesine anlamlı ve faydalı bir projeyi kazandırmaktan gurur duyuyor,tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Özevler Mahallesi’nde konumlandırılan 200 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Konukevi; 55 misafir odası, 3 öğün ücretsiz yemek servisinin yapıldığı yemekhane bölümü, TV odası, ütü, çamaşır yıkama ve kurutma odaları, rehberlik birimi, yönetim birimi, mescid ve otopark bölümlerini içerisinde barındırıyor.