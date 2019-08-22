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Yenimahalle’den antrenör adaylarına tam destek

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Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilen 1’inci Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna ev sahipliği yapıyor.

20 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek eğitimler süresince, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 224 yüzme antrenörü adayına kapılarını açan Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde eğitimler aralıksız devam ediyor.

Adaylara 12 gün aralıksız eğitim

Eğitimlerin sabah programında yüzme dersleri alan adaylar, öğleden sonra teknik ve taktik eğitimden geçerek hem su içi hem de derslik eğitimlerini bir arada görüyor.

12 gün sürecek eğitim programı süresince, can kurtarma ve ilk yardım, teknik ve taktik, sporda yönetim ve organizasyon, genel antrenman bilgisi, spor anatomisi, beslenme, sporcu sağlığı, spor psikolojisi, beceri öğrenimi gibi konularda detaylı eğitim alacak olan yardımcı yüzme antrenörü adaylarının başarıya ulaşması için her ayrıntı düşünüldü.

Kursiyerlerden Yenimahalle’ye teşekkür

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1’inci kademe yardımcı yüzme antrenörlüğü belgesini almak için düzenlenen kurs sayesinde uygulamalı olarak eğitim aldığını belirten yardımcı antrenör adayı Berk Ertürk, “Düzenlenen antrenörlük kursu ile birlikte sabah yüzme eğitimi, öğleden sonra da görsel ve videolu anlatımla yoğun bir ders programı görüyoruz. Uygulanan bu programı, bilgilerin akılda kalması açısından faydalı buluyorum. Eğitmenlerimiz yanlış bildiğimiz konuları birebir uygulamalı olarak gösteriyor ve bu yanlışları düzeltiyor. Hem hocalarımız hem de tesis personeli bu süreçte adaylara çok yardımcı oluyor. Eğitimlerimizin gerçekleşmesinde bu büyük tesisin kapılarını bize açarak destek olan Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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