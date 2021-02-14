Yenimahalle’den 6 bin sevgi paketi

Her sene 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirdiği etkinliklerle duyarlılık örneği gösteren ve dikkat çeken Yenimahalle Belediyesi, bu yılda pandemi koşullarına uyarak vatandaşlarla sevgiyi paylaştı.

İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 farklı alışveriş merkezinde Sevgililer Günü’ne özel 6 bin adet hediye paketi dağıtıldı. Yenimahalle Belediyesi ekipleri; sevginin sembolü olan kırmızı renkte maskeler, kalpli anahtarlıklar ve kurabiyelerden oluşan hediye paketinin yanında kendi üretimi olan el ve cilt dezenfektanını da vatandaşlarahediye ederek Sevgililer Günü’nü kutladı.

Sevgi iyileştirir

İlçe sakinlerininSevgililer Günü’nü kutlayan Yenimahalle Belediyesi bu özel günde engelsiz bireyleri de unutmayarak sevgisini onlara da ulaştırdı.Sevgi iyileştirir düşüncesinden yola çıkan ekipler, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi ve Engelliler Birimi bünyesinde kayıtlı engelli vatandaşların evlerine giderek hazırlanan özel hediye paketlerini teslim etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yaptığı bu güzel jest karşısında mutluluklarını gizleyemeyen engel tanımayan bireyler ve aileleri, Başkan Yaşar’a ve ekibine teşekkür etti.

Yaşar “Birlikteliğimiz daim, sevgimiz ebedi olsun”

Hediye paketleri içerisine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 14 Şubat Sevgililer günü için düşüncelerini aktaran bir mektup eklendi. Başkan Yaşar, “Ekonomik ve sosyal açıdan zor günler yaşıyoruz. Sevgiye ve barışa hiçbir dönem de bu kadar ihtiyaç duymadık. Sevgi öyle bir duygu ki iyileştirir, mutlu eder, özel hissettirir, yaşamı güzelleştirir. İnsana, insan kalbine ilaçtır sevgi. Sevgi ile engelleri ortadan kaldıran, hayatı yaşanılır kılan tüm vatandaşlarımın bu özel gününü kutluyorum. Birlikteliğimiz daim, sevgimiz ebedi olsun” dedi.