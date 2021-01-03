Yenimahalle’de yatırımın büyüğü doğaya yapıldı

İlçenin dört bir yanını yeşil alanlarla donatan Yenimahalle Belediyesi, pandemiyi de fırsat bilerek 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etti. Yıl boyunca yeni parklar açan, revize çalışmaları yapan, 500 binden fazla çiçek,10 binden fazla fidan diken belediye ekipleri, ilçedeki yeşil alan miktarını 3 milyon metrekareye yükseltti.

Yeşil alanda hedef Avrupa standartları

Yenimahalle’de pandemi sebebiyle kültür sanat etkinlerine, Yenimek kurslarına, spor salonu faaliyetlerine ara verilirken doğaya yapılan yatırımlar arttırıldı. Toplam 465 tam donanımlı parkıyla ilçe sakinlerine bol oksijen ve huzur ortamı sağlayan belediye, bir yılda 508 bin 965 adet mevsimlik çiçek, 10 bin 415 adet de fidan dikti.Yenimahalle Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına yükseltmehedefliyle toplam yeşil alan miktarını 3 milyon metrekareye yükseltti.

Doğamıza sahip çıkalım

2020 yılında bol bol ağaç dikimi yaptıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Doğaya ne kadar çok sahip çıkmamız gerektiğini bu pandemi sürecinde daha iyi gördük. Suyu kirletirseniz, havayı kirletirseniz, toprağı zehirlerseniz bugün covid var, yarın başka bir hastalık çıkar.Doğa ne kadar sağlıklı olursa bizler de o kadar sağlıklı oluruz. Bu sebeple 2020 yılında ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla ağırlık verdik. Bizler üzerime düşeni yapmaya çalışıyoruz. Tüm ilçe sakinlerinden de çevreye karşı çok daha duyarlı olmalarını, doğayı korumalarını önemle rica ediyorum” dedi.