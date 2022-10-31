Yenimahalle’de vosvoslarla Cumhuriyet Konvoyu

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Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yılı Yenimahalle’de coşkuyla kutlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan kutlamalar, daha sonra Başkan Yaşar ve siyasi parti temsilcilerinin Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koyması ile devam etti.

Konuşmasında bugün hangi konumdaysak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz diyen Fethi Yaşar, “99 yıl önce hanedanlığı ve padişahlığı bir kenara itip demokrasiyi getiren ve Cumhuriyet meşalesini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğer İslam ülkelerinden farklı olarak, genciyle yaşlısıyla bir ulus olmamızın önünü açmıştır. Bugün hangi konumda olursak olalım bu konumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dört bir yanı işgal edilmiş, yokluklar içerisinde yaşayan bir ulustan demokratik, laik ve tam bağımsız bir ülke yaratan tek liderdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bugün onun sayesinde 99’uncu yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri” dedi.

Cumhuriyet konvoyu Yenimahalle sokaklarında

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Ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, belediyenin Brotherhood Motorcycle Club ve Ankara Volkswagen Fun Club ile ortak etkinliği olan Cumhuriyet konvoyu ile devam etti.

Yollara dökülen yüzlerce motosiklet ve vosvosların adete renk cümbüşü oluşturduğu korteje, vatandaşlar da yol kenarlarından el sallayarak selam verdi. Konvoyla birlikte Vosvos Parkı’na geçen Başkan Yaşar, Vosvos Lokali’nde Volkswagen Fun Clup tişörtü imzaladı ve Ankara Volkswagen Fun Clup Başkanı Olgun Şensoy tarafından teşekkür plaketi aldı.

Kutlamalar gün boyu devam etti

Yenimahalleli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayram kutlamaları, Başkan Yaşar önderliğinde oluşturulan bayram konvoyunun ilçeyi dolaşmasıyla gün boyu devam etti. Yenimahalle sokaklarını karış karış dolaşan Cumhuriyet konvoyu, ilçe sakinlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Cumhuriyet konvoyuna ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik eden ilçe sakinleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna evlerinin balkon ve camlarından el sallayarak destek oldu.