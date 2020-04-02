Yenimahalle Belediyesi, dünyayı saran corona virüsü ile mücadele kapsamında, ilçe sakinleri arasında virüsün yayılımının önüne geçmek amacıyla tüm hizmetlerini internet ortamından sunuyor.

Dünyayı tehdit eden corona virüsünün Yenimahalle’de yayılmasını engellemek amacıyla temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla teyakkuza geçen Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların belediyeye gelmesine gerek duymaması için tüm hizmetlerini telefon ve internet ortamına taşıyor.

Belediye hizmetleri internet ve mobil uygulamalarda

Yenimahalle Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen ilçe sakinleri, evlerinden çıkmadan www.yenimahalle.bel.tr internet adresinden, 444 YENİ – 444 93 64 telefon numaralarından, Yenimahalle Belediyesi Android – İOS mobil uygulamalarından ve e-Devlet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

Corona virüsünden etkilenmemek amacıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar; tahakkuk, beyan, sicil ve tahsilat bilgileri sorgulama işlemlerinin yanı sıra arsa rayiç bedeli sorgulama, çöp toplama bilgisi, ihale sorgulama, evrak takibi, bilgi edinme başvurusu, nöbetçi eczane sorgulama gibi işlemleri cep telefonlarından, internet ortamından ve e- devlet üzerinden yapabiliyor.

Yaşar “Vatandaş evinden çıkmasın istiyoruz”

Yenimahalle Belediyesi’nin tüm birimleri ile dünyayı saran ve ülkemizi de tehdit eden corona virüsüne karşı gece gündüz çalıştığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle’de virüsün yayılımının önüne geçmek amacıyla 7/24 temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı dönemden en az zararla kurtulmamız için vatandaşlarımızın gerekmedikçe evlerinden çıkmamasını istiyoruz. Bu nedenle tüm sakinlerimizin hizmet noktalarına gelmesine gerek kalmadan internet ortamından ve telefonlarından gereken tüm işlemlerini yapabildiklerini hatırlatmak istiyoruz. Corona virüsünün daha fazla insana bulaşmasını önlemek amacıyla hep birlikte mücadele etmeli, gerekmedikçe evlerimizden çıkmamalıyız. Devletin yetkili kurumlarının ve uzmanların tavsiyelerini önemsemeli, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.