Yenimahalle Belediyesi, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı konusunda düzenlenen seminere ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde açmış olduğu etüt merkezlerinde eğitim gören öğrenciler seminere büyük ilgi gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Batıkent Meydan Etüd Merkezi, Yenimahalle Eğitim Merkezi ve Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde bulunan etüd merkezi öğrencileri teknolojinin aşırı kullanımı ve hayatın akışında yarattığı olumsuz etkiler konusunda geniş bilgi sahibi oldu.

Z Kuşağı asosyal ve mutsuz

1997 ve sonrası doğanlar için nitelendirilen Z Kuşağı nedir, özellikleri nelerdir, teknoloji bağımlılığı nedir, teknolojinin doğru kullanımı nasıl sağlanır, anne-babalar ve öğretmenler bu konularda nasıl davranmalıdır gibi ana başlıkların işlendiği konferansta dijital dünya hakkında akıllarda kalan birçok soru yanıt buldu.

Z kuşağının özelliklerinden bahseden Yılmaz, “En belirgini bu bireylerin internetle, teknolojiyle büyümeleridir. Milyonlarca yazılım hilesi, tabletler, bilgisayarlar ve en önemlisi neslin önüne geçen akıllı telefonlar. Bütün bu teknolojik figürler Z kuşağını sosyal ve bilimsel açıdan öne taşır.