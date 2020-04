Yenimahalle Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ilçe sakinlerinin mağduriyetlerini giderebilmek için maddi manevi desteğe devam ederken kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de seferber oldu.

Sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkileyen Corona virüs salgınıyla mücadele Yenimahalle’de aralıksız devam ediyor. Sevimli dostları da yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su bırakarak can dostlarını yaşama bağlıyor.

Can dostlara 10 ton mama desteği

Her gün Yenimahalle’nin birçok noktasına mama desteği sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için on ton daha mama alımı yaptı. Tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvanseverlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan karşılanmaya devam ediyor.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yapılan mama ve su dağıtımlarının sıklaştırıldığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yerel yönetimler olarak salgının zararlarını en aza indirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Vatandaşlarımızı olduğu kadar can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. İlçemizdeki hiçbir canlıyı mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.