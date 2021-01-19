Yenimahalle’de salgınla mücadele devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle ilçede riski minimize edebilmek için 10 aydır gecesini gündüzüne katıyor. İlçede gerek esnafın gerek vatandaşın mağduriyetini giderebilmek için ilk günden beri tüm imkanlarını seferber eden Yenimahalle Belediyesi hem ülke genelinde alınan tedbir kararlarının ilçe genelinde uygulanmasını yakından takip ediyor hem de maddi manevi destekleriyle ilçe sakinlerinin yanında oluyor.

Dört dörtlük mücadele

Türkiye genelinde pandemi ilan edildiği günden beri tüm birimleriyle aralıksız tedbir ve destek sürecine katkı sunan Yenimahalle Belediyesi, her gün bin 500 aileye 4 çeşit yemek götürmeye devam ediyor. İlçe sakinlerine maske ve dezenfektan desteğini de sürdüren ekipler bugüne kadar ilçe genelinde 1 milyon 849 bin 900 adet maske ve 463 bin 570 litre hijyen malzemesi dağıttı.

Şu ana kadar tüm ayni yardımlara 1 milyon 119 bin 780 TL harcama yapan belediye, kiracılarına yılın ilk 6 ayı için yüzde 50 indirim yaparken kira ödemelerini de 6 ay sonraya öteledi. 158 bin 363 aileye ayni, 21 bin 150 aileye nakdi yardım yapılırken 30 bin yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Köşe bucak dezenfekte

Belediyeye covid-19 salgını ile ilgili olarak gelen 168 bin 206 talep çözüme ulaştırıldı. İlçe genelinde bulunan sağlık merkezleri başta olmak üzere vatandaşların aktif olarak kullandığı eczane, muhtarlık, tüm resmi kurumlar, toplu taşım araçları ve riskli konutlar başta olmak üzere 18 bin 651 noktada dezenfeksiyon işlemi yapan belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarına her gün rutin olarak devam ediyor.

Halkın bilinçlenmesi amacıyla muhtarlıklar ve semt koordinatörlükleri ile işbirliği içerisinde tüm bölgeye 10 bin adet “14 kural” bilgilendirme afişleri asan Yenimahalle Belediyesi, zabıta ekipleri aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda alınan kararlara istinaden eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri denetimlerini düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

Eğitimler sosyal medya üzerinden

Bu süreçte sergi, konser, tiyatro gibi kültür sanat programlarının tamamını iptal eden Yenimahalle Belediyesi, önem arz eden eğitime destek kursları, yenimek eğitimleri ve spor eğitimlerine ise sosyal medya üzerinden devam ediyor.