Yenimahalle’de renkli kış

Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde parkların ve bahçelerin süslenmesi, temiz bir görünüme kavuşması için çalışmalarına hız kesmenden devam ediyor.

Yakacık Mesire Alanı içerisinde bulunan serada, kurulduğu günden bu yana 6 milyona yakın çiçek üretimi yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde Yenimahalle’yi rengarenk çiçeklerle donatmak için seferber oldu.

200 bin çiçek parkları süsleyecek

Yaz mevsiminde vinka, kadife, begonya, petunya gibi birçok türden yüzbinlerce çiçekle ilçeyi donatan belediye ekipleri, Kasım Ayı itibariyle 40 bin süs lahanası, 120 bin menekşe, 20 bin Çin karanfili, 20 bin hüsnüyusuf türünde 200 bin adet kış mevsimine özel çiçeği toprakla buluşturuyor. Belediye ekipleri, Yenimahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı parkları renkli ve huzurlu bir mekan haline getirmek için çiçek dikimi çalışmasını kış ayları boyunca devam ettirecek.

Parkların bakımı yıl boyunca sürüyor

İlçe sakinlerinin temiz ve rengarenk parklarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahallelilerin rahat ve huzurlu vakit geçirmesi amacıyla ilçe sakinlerinin sıklıkla kullandığı parklar ve yeşil alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Düzenli olarak parkların bakım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiren ekiplerimiz bunun yanında çiçek dikme, çim biçme gibi çalışmaları da beraberinde sürdürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takarak dışarı çıkması büyük önem taşıyor. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağlığı için gereken kurallara uymak durumundayız” diye konuştu.