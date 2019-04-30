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30 Nisan 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Yenimahalle’de Ramazan denetimi
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini de sıklaştırdı.
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini de sıklaştırdı.
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Yenimahalle’de Ramazan denetimi

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Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini de sıklaştırdı. Zabıta ekiplerince GİMAT’ta gerçekleştirilen denetimlerde Yenimahalle esnafı tam not aldı.

Gıdaların hem üretim hem de satış noktasında uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılmasını denetleyen ekipler, yaptıkları denetimin sonucunda cezai uygulama gerektiren işletmeleri de tutanakla Yenimahalle  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçerek bildiriyor.

Amaç vatandaşa güvenilir gıda ulaştırmak

Yaptıkları denetimlerde amaçlarının vatandaşlara güvenilir gıda ulaştırmak olduğunu vurgulayan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri yapılan denetimlerin sadece Ramazan ayına özel değil, rutin ve genel denetimler olmak üzere Yenimahallelilere güvenilir gıda ulaştırmak için belirli periyotlar halinde devam ettiğini belirtti. Zabıta ekipleri, özellikle gıda sektöründe üretim yapan büyük işletmelerin yetkin gıda mühendisleri çalıştırıp çalıştırmadığını da kontrol ediyor.

Fiyat etiketi şart

Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında unlu mamuller üzerine üretim ve satış yapan bir işletmede tezgâhta bulunan ürünlerde fiyat etiketi bulunmaması üzerine uyarı yapıldı. Zabıta ekipleri vatandaşın almak istedikleri ürünün fiyatını kasada değil tezgâhta da görmeleri gerektiğini ayrıca ürünlerin firmanın kendi üretimi yoksa başka bir işletmeden temin edildiğini belirten etiketlerin de bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti.

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