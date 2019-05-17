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17 Mayıs 2019
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Yenimahalle Belediyesi birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayında yüzlerce vatandaşı Şentepe’de kurulan iftar sofrasında bir araya getirdi.
Yerel Haberler

Yenimahalle’de Ramazan bir başka güzel

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Yenimahalle Belediyesi birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayında yüzlerce vatandaşı Şentepe’de kurulan iftar sofrasında bir araya getirdi.

Geleneksel hale gelen mahalle iftarlarının ikincisi Şentepe Tepekule’de gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu iftar programında her yaş grubundan yüzlerce ilçe sakini bir arada oruç açtı.

Esat Aydoğan ve Fazlı Çobanın seslendirdiği İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız”

İftar sonrası Ergenekon Mahallesi sakinlerine seslenen Yaşar “Ramazan ayı bizim inancımıza göre birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yaşatıldığı, küslüklerin ve kavganın silinip atıldığı, insanların kardeşlik içerisinde yaşaması gerektiğini bizlere hatırlatan mübarek bir aydır. Ramazan ayında güçlü ile güçsüz, zengin ile fakir aynı sofrayı paylaşır ve birlikte ibadet eder. Büyüklerimizin bize öğrettiği gibi kimseyi ayırt etmeden hoş görü ve kardeşlik içerisinde Ramazan ayını yaşamalıyız. Kin ve nefretten uzak, elimize, belimize ve dilimize hakim olmamız gerektiğini bizlere anımsatan Ramazan ayında, her yıl Yenimahalle sakinlerinin bir olması, hoş görü ortamında oruçlarını açması için bir çok mahallemize iftar sofraları kuruyoruz. Bu gün  kurulan iftar sofralarında Şentepe sakinleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının ülkemize özlemini duyduğumuz barış ve huzur ortamını getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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