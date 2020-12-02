Yenimahalle’de polis ve bekçi adaylarına özel eğitim

Eğitim ve spor alanlarında sunduğu hizmetlerle ilçe sakinlerine birçok branşta sınavlara hazırlanma şansı sunan Yenimahalle Belediyesi, polis ve bekçilik sınavlarına hazırlanan adaylar için eğitimlere start verdi.

Yenimahalle Belediyesi Spor Akademisi’nde, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu(PMYO), Polis Özel Harekat (PÖH),Astsubaylık ve Milli Savunma Üniversitesi, bekçilik sınavlarına hazırlanan adaylar için eğitimler başladı.

Spor Akademisi’nden adaylara özel eğitim

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi düzenlenen kurslarda adaylara, alanında uzman eğitmenler ve spor hocaları tarafından beceri, denge, dayanıklılık, güç ve sürat gibi birçok zorlu alanda detaylı eğitim veriliyor.

Ayrıca, gençleri zorlu parkurlara hazırlamak amacıyla düzenlenen eğitim alanında, uzman eğitmenler tarafından her adaya özel durum değerlendirme analizi yapılıyor. Adayların başarısı için her ayrıntıyı düşünenYenimahalle Belediyesi, parkur antrenmanları, fotoselli derece ölçümü, atletizm ve branş eğitimlerinin yanında adaylara rehberlik hizmeti de sunuyor. Pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar, 344 88 86 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilir.