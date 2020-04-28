Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırınları yakın markaja aldı.

Ekipler, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi sağlıksız koşullarda üreten işletme sahiplerine göz açtırmadı.

Hijyen şartları kontrol edildi

Yenimahalle genelinde gerçekleşen fırın denetimlerinde Ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları ve hijyen şartları kontrol edildi.

Ayrıca fırınlarda çalışan personelin sağlığı ve güvenliği içinde incelemelerde bulunan ekipler, personel sağlık karnesi, personel soyunma odaları, ilkyardım çantası ve yangın tüpü kontrolü de yaptı.

“Eğitici bir belediye olmaya çalıştık”

Denetimler sonunda hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan işyerleri uyarılırken, işini hakkıyla yapan esnaf da tebrik edildi.

Zabıta ekiplerinin belli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz asla cezacı bir belediye olmadık. Eğitici bir belediye olmaya çalıştık. İlçemizde kötü koşullar altında gıda üreten işyerleriyle karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ama karşılaşırsak da kimse kusura bakmasın halkın sağlığı ile oynayana affımız olmaz. Herkes işini düzgün yapacak. Denetimlerimiz sürecek. Tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.