Yenimahalle’de mahalle mahalle zafer turu

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı.

Pandemiye rağmen Yenimahalle’de sabah saatlerinde başlayan Zafer coşkusu, gün boyu Batıkent Meydan AVM Önü, Karşıyaka İş Merkezi Önü ve Ragıp Tüzün Parkı’nda da bando gösterileri ve marşlarla devam etti.

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte mahalle mahalle zafer turu attı. Yaşar, otobüsle kırmızı beyaza boyanan tüm Yenimahalle sokaklarını gezerek, bayram coşkusunu evlere taşıdı ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Balkon ve pencerelerden bayrak sallayarak Başkan Yaşar’ı selamlayan Yenimahalleliler de marşlara eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Yaşar’dan vatandaşlara Türk Bayrağı

Güzergah boyunca vatandaşlara binlerce Türk Bayrağı ve maske de dağıtan Başkan Yaşar “Dini bayramlarımızı da resmi bayramlarımızı da inşallah çok daha sağlıklı günlerde çok daha büyük bir coşkuyla kutlamak nasip olsun bizlere. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve bu ulusun bölünmez bütünlüğünü, özgürlüklerimizi, insan haklarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği cumhuriyetin değerlerine borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.