Yenimahalle’de kütüphaneler açıldı

Yenimahalle Belediyesi’nin ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar, sınavlara hazırlanan gençler ve okuma sevdalısı Yenimahalleliler için hizmete açtığı ancak pandemi nedeniyle kapalı olan kütüphaneleri yeniden hizmete açıldı.

9 ayrı noktada kütüphane hizmeti

Sınavlara hazırlanmak ve ders çalışmak isteyen öğrencilere eğitim desteği sunan Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezi, Demetevler, Ragıp Tüzün Eğitime Destek Merkezleri ve Meydan AVM belediye ek hizmet binası olmak üzere 9 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor.

Gerekli tüm önlemler alınarak kapılarını tekrar ilçe sakinlerine açan Yenimahalle Belediyesi kütüphaneleri, hafta içi sabah 10:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Eğitim yuvalarımızı birer birer açıyoruz

Hizmete açılan tüm eğitim yuvalarında ve kütüphanelerde covid 19 ile ilgili gereken tüm önlemlerin alındığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını, iyi mesleklerde çalışmasını hedefliyoruz. Bu nedenle evinde ders çalışma ortamı bulamayan, sınavlara hazırlanma şansını yakalayamayan tüm sakinlerimize temiz ve güvenli bir ortam sunuyoruz. Ülke genelinde pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda birçok hizmete ara vermek zorunda kaldık. Gerekli tüm önlemleri alıyor ve bu eğitim yuvalarını birer birer vatandaşın hizmetine açıyoruz. Bu süreçte özellikle vatandaşlarımızın temizlik, sosyal mesafe kurallarına maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.