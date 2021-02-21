Yenimahalle’de kuryeler de unutulmadı

Mart ayından bu yana ilçe genelinde yaptığı hizmetlerle vatandaşa pandemi sürecinde tam destek sunan Yenimahalle Belediyesi, 11 ayda kendi tesisinde kendi personelleri ile ürettiği 2 milyona yakın maske ile 15 tondan fazla dezenfektanı ilçe sakinlerine dağıttı.

Yenimahalle’de hizmet veren esnaf, taksi durakları, dolmuşlar, kamu kurumları, muhtarlıklar, metro istasyonları başta olmak üzere hemen her kesime ulaşmaya çalışan Yenimahalle Belediyesi ekipleri pandemi sürecinde yoğun iş yükü altında olan motorlu kuryeleri de unutmadı.

Tüm Anadolu Motorize Kuryeler Federasyonu Yenimahalle Derneğini ziyaret eden zabıta ekipleri, 367 üyesi bulunan derneğe de 7 bin 500 adet maske ve bin adet dezenfektan desteği sağladı.

Yenimahalle için çalışıyoruz

Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana vatandaşın yanında olunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart Ayı’ndan bu yana ilçemizde vatandaşa destek oluyoruz. Halk sağlığını öncelik olarak görüyoruz. Ekiplerimiz kendi kurduğumuz maske ve dezenfektan atölyesinde son teknoloji makineleri kullanarak en kaliteli maskeyi üretiyor. Yenimahalle’nin sağlığı için aylık 1,5 milyon maske üretiyoruz. Üretilen bu maske ve dezenfektanları vatandaşın sıkılıkla kullandığı metro durakları, Pazar gibi kalabalık noktalarda ilçe sakinlerine dağıtıyoruz. Bunun yanında Yenimahalle esnafına da maske ve dezenfektan dağıtım çalışmamız aralıksız sürüyor. Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte vatandaşın yanında oluyoruz. Yenimahalle için çalışıyoruz ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.