Yenimahalle’de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Halk sağlığı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında Yenimahalle belediyesi zabıta ekipleri de ilçe genelinde iş yerlerinde hijyen denetimlerinde bulundu. Ekipler tarafından öncelikli olarak halkın zorunlu kullanım alanı olan ekmek fırınları, unlu mamüller ve lokantalar tek tek denetledi.

Yapılan kontrollerde ekipler tarafından, iş yerlerinde dezenfektan bulundurulup bulundurulmadığı, çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmaları ayrıca genel sağlık ve temizlik kurallarına uyulması ile kapalı alanların sık sık havalandırılması hususunda iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu.

Kapı kapı korona uyarısı

Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Yenimahalle zabıtası, tüm esnaflardan daha çok duyarlılık beklediklerini ifade ederek, gerekli önlemleri alan iş yerlerine de ayrıca teşekkür etti.

Ayrıca lokantaların kapalı alanlarındaki masa sayılarını azaltmaları ve masalar arasındaki mesafenin açılması için ilçedeki mekanları tek tek gezen ekipler, işletme çalışanlarına maske ve eldiven dağıttı.

Öte yandan pazar yerlerinde hijyen ve fiyat etiket denetimi de yapan ekipler, Pazar esnafına eldiven dağıttı.