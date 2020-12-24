Yenimahalle’de kar mesaisi

Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti. Hava sıcaklığının da eksiye düşmesiyle ekipler yollarda buzlanmaya karşı yoğun mesai harcadı.

Trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, ana yollar ile birlikte tüm yaya kaldırımlarını, parkları, sağlık ocakları ve cami avlularını olası kazalara karşı temizliyor.

100 kişilik ekip 7/24 iş başında

Yenimahalle genelinde 100 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda 7/24 mesaiye devam ediyor. Batıkent geneli ve Demetevler merkez, Şentepe, Ata ve Susuz bölgesi yanında Kuzey Yıldızı, Kırandağı, Yakacık Mahallesi gibi yüksek bölgelerde karla mücadele çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri, anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışarak, buzlanmadan dolayı yolda kalan araçlara da yardım ediyor.

Yenimahalle’de karın yoğun olduğu ve ulaşımın aksadığı noktalara konumlandırılan 25 adet büyük kar kürüme ve tuzlama aracı ile 5 JSB, 3 bobcat ve 3 greyder, kış mevsimi boyunca ulaşımın sorunsuz yürümesi amacıyla vardiyalı olarak gece gündüz çalışacak.

Yenimahalle’de karla mücadele sıkıntısız sürüyor

İlçede vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın istek ve şikâyetleri doğrultusunda tüm ekiplerimizle birlikte ulaşımın aksamaması ve olumsuz görüntülerin yaşanmaması için yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. Şimdi buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında yaşanacak kazaların önüne geçmek için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İlçe sakinlerinin de bu dönemlerde araç kullanırken önlemlerini almalarını ve dikkatli olmalarını öneriyoruz” dedi.