Yenimahalle’de Kangal Rüzgarı

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Sivas ile Kangal ilçesine bağlı olan Köy Dernekleri ve Anadolu Kangal Dernekleri Federasyonu, kuruluşunu tanıtmak amacıyla gönüllülerle buluştu. Sivil Toplum Örgütlerinin Başkanları ve birçok kişi etkinlikte yer aldı.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Köy Dernekleri’nin kurucu olarak hazırladıkları tüzükle 28 Kasım 2022 tarihinde kurulan Anadolu Kangal Dernekleri Federasyonu, kendini Ankaralılara tanıttı.

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Yöre Halkı Birbirini Destekliyor

Kurucu Federasyon Başkanı Mehmet Karabulut, şöyle konuştu: “Federasyonumuzun kuruluş amacı, özetle sosyal, kültürel alanda, ekonomi ve eğitim alanında faaliyet göstermek, demokratik geniş tabanlı bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturarak dayanışma ruhunu yaymaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlı, anayasaya dayanan, milli, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı içinde, demokratik düzenin korunmasına, insan haklarına, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına hizmet etmektir.

Özellikle Kangal yöremizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak, toplumsal barışa katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformda sesimizi duyurmak, üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak, üniversite öğrencilerine burs sağlamak, ekosistem ve biyo çeşitliliğe aykırı olan ve doğaya zarar veren her türlü yıkıcı çevre faaliyetlerini önlemeye çalışmak olacaktır. Köy derneklerimiz olarak federasyon oluşumuna destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Kangal Dernekleri Federasyonu, Kangal ilçesine bağlı Akçakale, Bahçeliyurt, Beko, Akgedik, Bulak, Ceviz, Çaltepe, Kışlık, Eğricek, Hamal, Karanlık, Karasüver, Kavak, Kocakurt ve Yellice olmak üzere köy derneklerinin kurucu olarak hazırladıkları tüzükle 28 Kasım 2022 tarihinde kurulduğu belirtildi.

Kangallılar Dayanışması

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın: “14 köy derneği güç birliği yaparak federasyon şeklini almıştır. Böylelikle gerek kamu kurum ve kuruluşlarında, demokrasi engelini aşma kademesinde, değerli bir adım atmış oldular. Böylece ilimizde, ilçemizde bulunan garibana, fakire, herhangi bir olaydan dolayı felakete uğramış değerli hemşerilerimize, öğrencilerimize yardım etmek için çok gönüllü bir adım atıldı. Kendilerine, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu birliğimizin hayırlı olmasını temenni ederken bu etkinlikte emeği geçen başkan ve başkan yardımcılarıma, yönetim kuruluna, kahvaltımıza maddi manevi destek veren kıymetli abime, burayı bize tahsis eden değerli Belediye Başkanımıza, a’dan z’ye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘İnsanımız Konukseverdir’

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kartalbey: “Bir arada olmak benim için gerçekten çok önemli. Bugün başkanımızın da söylediği gibi doğduğumuz topraklardayız. Bu toprakların sorunlarını da elimizden geldiğince halledeceğiz, örgütlü olarak destek olacağız. Kangal, yiğitlerin memleketi diye bilinir, Divriğililer alınmasın. İnsan sevgisiyle kucak kucağıdır gerçekten merttir, sofrasını herkesle paylaşır. Yemez yedirir tıpkı bir annenin çocuklarına yaptığı gibi konuğuna, ev sahipliğinin en iyisini yapar. Yöremizin hepsinde öyledir ama biz öyle gördük. Döşeğin kalını misafire serilir, yemeğin en iyisi misafire ikram edilir. Mevsime göre suyun sıcağı, soğuğu konuğa verilir.

Biz, Yenimahalle Belediyesi olarak her türlü konfederasyonlara gücümüz oranında bu salonları açıyoruz. Burası Cumhuriyetin ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi. O gün bugündür önemli bir ilçe ve bu ilçede cumhuriyetçiler iktidarda. Cumhuriyetin kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz hep beraber. Ben Kangal Dernekler Federasyonunun da bu mücadelemize omuz vereceğine hiç kuşku duymuyorum. Bir hemşireniz olarak talebiniz olduğunda doğrudan ulaşabilirsiniz, yanınızdayız. Başkalarımıza da ulaşabilirsiniz, bizim kapılar seçmenlerimizin tamamına açık. Başkanımız da burada olacaktı ama dün çok geç saatlerde eve gidebildi. Saygı ve selamlarını sizlere iletti. Ben burada bir hemşeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum, herkese saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Katılamayanların Mesajları İletildi

Karabulut: “Bu etkinlikte aramızda olamayan, işleri olan saygıdeğer milletvekilleri vardı. Onların notlarını ileteyim, Sivas Milletvekilimiz Ulaş Karasu, şunları belirtti: ‘Değerli hemşirelerim, Ankara dışında olmam sebebiyle bu değerli etkinliğe katılamıyorum. Kardeşlik ve hoşgörü diyarı olan Kangal’ı Ankara’da en iyi şekilde temsil eden, birlik ve beraberliğinizi destekleyen tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Ankara Başkanımız Mehmet Karabulut ve ekibi olmak üzere tüm dostlara teşekkür ediyorum, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.’

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay: ‘Nazik davetiniz için teşekkür ederim, programın yoğunluğu nedeniyle aranızda olamıyorum. Sivaslı hemşerilerimi birlik ve beraberlikle görmekten mutluluk duyuyor, etkinliğe katılan herkese selam ve saygılarımı iletiyorum.’

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Servet Ünsal: ‘Sayın Başkan etkinliğe katılamayacağımı üzülerek bildiriyor, davetinize teşekkür ederim. Sayın Başkan şahsınızda, etkinlikte emeği geçen tüm canlara ve katılan hemşirelerime sevgi ve saygılarımı sunarım.’

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Doktor Sibel Özdemir: ‘Değerli Başkanım Mehmet Karabulut, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, hemşerilerimi, değerli konukları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Anadolu Kangal Dernekler Federasyonu olarak tanışma etkinliğine davetimizden dolayı çok teşekkür ederim. Seçim bölgem İstanbul’da bulunmam nedeniyle bu davetinize katılamadığımı paylaştım. Federasyon çatısı altındaki bu birliğimizin daim olmasını diler, Sayın Başkanımızın şahsında, tüm dernek başkanlarını, yönetim kurulu üyelerini, katılımcıları, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.’” sözlerine yer verdi.