Yenimahalle’de kahve tutkunlarına özel festival

Birbirinden renkli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi geleneksel olarak düzenlediği Kahve Festivali’ni bu yıl Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda gerçekleştiriyor.

31 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve iki gün sürecek olan Kahve Festivali’nde, vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, kahvenin geçmişten günümüze tarihsel yolculuğunu da hazırlanacak sunumlar eşliğinde öğrenme fırsatı bulacak.

Kahve severler Karayalçın Meydanı’nda buluşacak

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15 firmanın katılım sağlayacağı Geleneksel Kahve Festivali’nde, 3’üncü nesil kahve nedir ve nasıl sunulur, evde nitelikli kahve pişirme teknikleri, filtre kahve yapmanın püf noktaları gibi merak edilen teknikler kahve tutkunlarına aktarılacak. Yenimahalle sakinlerine keyifli bir yaz akşamı yaşatacak olan Kahve Festivali,amatör müzik gruplarının ve Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın muhteşem konseri ile son bulacak.

Vatandaş keyifli bir akşam geçirsin istiyoruz

Vatandaşların keyifli ve kaliteli vakit geçirmeleri için bunun gibi etkinler düzenlendiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Düzenlediğimiz bu etkinlikler ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen sektör temsilcilerine ve evlerinde bunalan vatandaşlara moral vermesi açısından büyük önem taşıyor. Sadece Yenimahalleli vatandaşların değil tüm başkent sakinlerinin güzel bir yaz akşamı geçirmesini hedefliyoruz.Tüm vatandaşlarımızı Kahve Festivalimize bekliyoruz” dedi.