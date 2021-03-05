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Yenimahalle’de kafe ve restoranlar dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgını ile mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden faaliyete başlayan kafe ve restoranları dezenfekte ediyor.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yıla yakın süredir sadece paket servisle hizmet veren restoran ve kafelerin yeniden hizmete açılması kararının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemine hız verdi.

Kapılarını açan restoran ve kafelere dezenfekte işlemi

İlçe sakinlerinden gelen şikayet ve talepler doğrultusunda sağlık ocakları, eğitim kurumları, polis karakolları, PTT noktaları, taksi durakları, kargo şubeleri, bankamatik noktaları gibi temasın yoğun olduğu 20 bin’e yakın noktada dezenfekte ve ilaçlama işlemi gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi ekipleri, yeniden hizmete açılan kafe ve restoranları da dezenfekte ederek hem işletme sahiplerine hem de vatandaşlara temiz ve güvenli bir ortam sunuyor.

2 ayrı ekiple işletme sahiplerinden gelen taleplere anında dönüş yaparak dezenfekte işlemi gerçekleştiren ekipler, halk sağlığını öncelik alarak temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma tehlikesi olan noktalarda ilaçlama çalışması yürütüyor.

Temizlik ve mesafe kurallarına dikkat edilmeli

İlçe genelinde hizmete açılan kafe ve restoranların bu süreçte hijyene önem vermesi gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte hali hazırda ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafımız çok daha büyük bir darbe alarak zor ayakta duruyor. Normalleşme süreci ile faaliyete başlayan esnafımızın temizlik ve mesafe kuralları açısında çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman esnafın ve işletme sahiplerinin yanında olduk, tüm imkanlarımızı kullanarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Virüs belasından kurtulmamızın tek yolu birlikte mücadeleden geçiyor. İlçemizde faaliyet gösteren tüm işletmecilere hayırlı kazançlar diliyor, güzel günlere yeniden kavuşmak adına tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini önemle belirtiyorum” şeklinde konuştu.

Editör

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Etiketler: Yenimahalle Belediyesi
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