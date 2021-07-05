Yenimahalle’de kadınlar üretecek aileler kazanacak

Yenimahalle Belediyesi ve Günebakanlar Kadın Kooperatifi işbirliğinde “Yenimahalleli kadınlar birlikte güçlü” sloganıyla geliştirilen Kadın Emeği Pazarları düzenlenen konserle açıldı. Şarkılı türkülü açılışta el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen 200 üretici kadın stantlarının başına geçerek hem şarkılara eşlik etti hem satış yaptı.

Biz üretenlerin yanındayız

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Sezen Yurtsever’in yorumladığı birbirinden güzel şarkılarla başlayan programda Yenimahalle’nin üreten kadınlarına seslenen Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Biz üretenlerin yanındayız. Üretmeden ülkemizin ayağa kalkması mümkün değil” dedi.

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Kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal gelişime büyük katkı sunacağını da belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri kadınların çalışma hayatına gerekli seviyede katılamaması, ülkede kadın istihdamının düşük olmasıdır. Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla birçok projeye imza atıyoruz. Şimdi kadınlarımız kurulan bu stantlarda hem kendi ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı bulacak hem de aile bütçesine katkı sunacak. Yenimahalle’de üreten kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Günebakan Kadınlar Kooperatifi Başkanı Hülya Kılıç da “Biz kadınlar bu pazarımızla birlikte büyüyeceğiz, birlikte güçleneceğiz. Kooperatifimizin kapıları da sizlere her zaman açık. Pazarın kurulmasında bizim yanımızda olan emeği geçen başta Belediye Başkanımız Fethi Yaşar ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınlar üretecek aileler kazanacak

Açılışın ardından Başkan Yaşar, giyimden takı-tokaya, el yapımı oyuncak ve hediyelik eşyalardan gıda ürünlerine kadar yüzlerce ürünün görücüye çıktığı pazarı gezerek üretici kadınlarla sohbet etti.

Kadın emeği pazarı bundan böyle her cuma Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri’nde her cumartesi ise Batıkent Pazar Yerinde tüketiciyle buluşacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İyi Parti Yenimahalle İlçe Teşkilatı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Batıkent sakinleri katıldı.