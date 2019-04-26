Yenimahalle’de Kadınlar Matinesi

Yenimahalle Belediyesi 2019’un ilk kadınlar matinesini Ata Kültür Merkezi’nde düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Ve Hobi Kursları’nın ev sahipliğinde düzenlenen matineye katılan Ata Mahallesi sakini kadınlar ikramların yanı sıra müzik ziyafetiyle gönüllerince eğlendi.

Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal’ında katıldığı Kadınlar Matinesine kadınların ilgisi yoğundu. Canlı müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, oyun havalarıyla stres attı.

Hedefimiz komşuluk ilişkilerinin sağlamlaşması

Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenen matinede söz alan, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal yaptığı konuşmada öncelikle Başkan Fethi Yaşar’ın “Selamlarını” iletti. Kartal, Yenimahalle Belediyesi olarak kültür merkezleri başta olmak üzere bu tür mekanları yapmalarındaki asıl hedefin komşuluk ilişkilerinin sağlamlaşması, dostlukların kurulması, arkadaşlık ilişkilerini pekiştirmek olduğunu vurguladı. Kartal “Bir ülkede kadınlar ne kadar mutluysa, o ülkenin geleceği o kadar aydınlıktır” dedi. Kadınların mutlu olmadığı yerde huzurun olmayacağını dile getiren Kartal Belediye olarak kadınlara ve kadın emeğine verdikleri değerin altını çizdi.

Son olarak Kartal, Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında Ata Mahallesi’ne yapılması planlanan Yüzme Havuzu projesinin en kısa zamanda gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Halaylar çekildi türküler söylendi

Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal’ın konuşmasının ardından Yenimahalle Belediyesi Eğitim Kültür Müdürlüğü müzik ekibinin performansıyla başlayan eğlence Ersin Perçin, Sezen Yurtseven ve Serdar Şimşek konserleriyle devam etti. Kadınların doyasıya eğlendiği etkinlik hep bir ağızdan söylenen türküler ve halaylar eşliğinde devam etti. Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesinin bir sonraki durağı ise 3 Mayıs Cuma günü saat 14:00’de Serhat Kültür Merkezi olacak.