Yenimahalle’de iş güvenliği önce geliyor

Yenimahalle Belediyesi, YEPA Ltd. Şti. bünyesinde çalışan personellerine “İş sağlığı güvenliği ve Covid-19 salgını” konusunda eğitim verdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek düzenlenen eğitimde çalışanlar iş güvenliği ve virüsten korunma ile ilgili detaylı bilgi sahibi oldu.

Düzenlediği eğitim semineri ile iş kazalarının önüne geçmeyi ve personelleri bilinçlendirmeyi amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, çalışanlara Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda iş güvenliği, iş kazaları, Covid-19 salgını ve alınması gereken önlemleri detaylarıyla anlattı.

Çalışanların, işletmenin ve hizmetin korunması amacıyla yapılan eğitimde Sağlık İşleri Müdürü Şahin Engin Kargın ve İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Abidinoğlu işçilerin sorularını da tek tek cevapladı.

Virüsten korunmak için evde ve işyerinde önlem alınmalı

Covid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinde ve ev ortamında hijyen, mesafe ve maske kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Şahin Engin Kargın, geldiğimiz aşamada vaka oranlarında görülen artıştan dolayı iş yerlerinde işverenler ve çalışanlar olarak gereken önlemi almak zorundayız şeklinde konuştu.

Kargın “Çalışanların ve işletmelerin güvenliğini korumak amacıyla iş sağlığı ve güvenlik konusuna önem vermeliyiz. Mart ayından bu yana yaşadığımız virüs salgını nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile birlikte virüsten korunmak için gerekli sosyal mesafeye ve maske kullanımına da ayrıca dikkat etmeliyiz. Çalışanlar iş yerlerinde gerekmedikçe temastan kaçınmalı, maskeyi doğru bir şekilde takmalı, kendisinde ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz, kas ve baş ağrıları, tat ve koku alma kaybı, ishal gibi semptomlar gördüğü takdirde derhal sağlık kuruluşuna ve yetkili amirine durumu bildirmesi gerekiyor” dedi.

İşveren ve çalışana büyük görev düşüyor

Dünya’da ve ülkemizde iş kazaları ve sonuçları hakkında sayısal verilerin açıklandığı eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Tuğba Abidinoğlu da işyerinde meydana gelebilecek müdahale, mücadele, ilk yardım ve tahliye gerektirecek elektrik ve tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yangın, patlama, yayılım olayları öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çalışanlara detaylı bilgi verdi.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tahminlerine göre dünyadaki iş gücünün 3 milyar olduğunu belirten Abidinoğlu “İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla iş sağlığı güvenliğine önem vermeliyiz. Bu konuda hem çalışanlara hem de işletme sahiplerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu doğrultusunda büyük görev düşüyor. Dünya genelinde 30 trilyon dolar iş kazaları ve meslek hastalıklarına harcanıyor. Her yıl ortalama 2 milyon meslek hastası ve 2,2 milyon işle ilgili ölüm yaşanıyor. İşletmeler ve çalışanlar olarak gerekli önlemleri alarak, ülkemizde yaşanan iş kaza oranlarını sayısal olarak gelişmiş ülke seviyelerine düşürmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.