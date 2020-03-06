Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’de iş yaşamına damga vuran ve başarılarıyla örnek gösterilen iş kadınlarını Yenimahallelilerle buluşturdu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “Başarı Sizsiniz” adlı söyleşiye Yenimahalleli kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin ilk kurumsal doğum fotoğrafçısı olan iş kadını Büşra Çetinkaya’nın Moderatörlüğünde yapılan söyleşide yıllar önce başlattıkları girişimlerle büyük başarılara imza atan iş kadınlarından taze kuru gıda işi yapan Erinç Yurter, solucan gübresi üretimi yapan Esma Ünal ve Ankara Metrosunda Başkentlileri taşıyan Vatman Tuğba Çörtük bilgi ve birikimlerini Yenimahallelilerle paylaştı.

Konuk iş kadınlarına çiçekle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da kadın ve erkeğin eşit yurttaş olduğunu hatırlatarak “Ne kadınsız ne de erkeksiz bir toplum düşünülemez. Allah hepimizi eşit yaratmış” dedi.

Kadının girdiği yerde ciddiyet ve disiplin oluyor

Maalesef bizim toplumumuzda erkekler kadınları biraz daha hor görüyorlar diye serzenişte bulunan Yaşar “Cumhuriyetin kuruluşundan önce Türk toplumunda hiçbir hakkı olmayan kadınlarımıza daha Avrupa’da bile yokken seçme seçilme hakkını veren, Medeni Kanunu getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde bugün kadınlarımız bu noktalara geldi. Türkiye’de kadınlarla ilgili, erkeklerin de kadınların da mücadelesi ile kadını daha verimli hale getirebilmek, kadınları daha onurlu yaşatabilmek için mücadele etmeliyiz. Belediyemizde müdürlerimin çoğu kadın. Son derecede memnunum. Kadının girdiği yerde ciddiyet oluyor, disiplin oluyor, verim daha yüksek oluyor. Onun için kadınlarımıza güvenmeliyiz, onlara sahip çıkmalıyız. Bu ülkede kadın erkek eşitliğini sağladığımız zaman güzel, yaşanacak bir ülke olacağız. Mücadelemiz bunun mücadelesi” diye konuştu.

Kadının başaramayacağı iş yoktur

Söyleşiye konuk olarak katılan iş kadınları, iş hayatına başlama süreçlerinden, genç bir girişimci olarak toplumda erkek işi olarak tabir edilebilecek meslekleri icra ederken yaşadıkları zorluklara kadar bir çok süreci detaylarıyla anlatırken Kadınlara da “Bir kadının başaramayacağı hiçbir iş yoktur” mesajını verdi.

Söyleşide;19 yaşında Ziraat Fakültesinde okurken kendisine Tez ödevi olarak verilen Solucan Gübresi araştırmasıyla başladığı yolda bugün 8 yıldır Solucan gübresi üretimi yaparak evine ekmek götürdüğünü anlatan Esma Ünal “İlk başlarda çok sıkıntı çektim. Kız çocuğu bu işi yapamaz diye en yakınlarımdan bile eleştiri aldım. Ama vazgeçmedim, bugünlere geldim. Kendinize inanın. Kadın hiçbir zaman bir erkeğin arkasına sığınarak ben ortada yokum demeyecek. Çekecek besmelesini işine başlayacak ve sonucu çok güzel olacak” dedi.

300 erkek personelin arasında 3 kadın vatman

Ankara Metrosunda Başkentlileri taşıyan Vatman Tuğba Çörtük ise İşletme mezunu olduğunu ve hayalinin topuklu ayakkabılarıyla bir şirketin işletmesini yapmak olduğunu, gerçeklerle yüzleştiğinde ise kendisini vatman olarak bulduğunu esprili bir dille anlattı. 7 yıldır çalıştığı Ankara metrosunda 300 erkek personelin arasında 3 kadın vatman olduklarını da ifade eden Çörtük “Treni sırtımda taşımıyorum. Bilgilerim ve zekamla bu işi yapıyorum. Onun için kadın yapamaz diye bir şey yok. Bu iş de erkeğe özel bir iş değil. Bir kadın isterse her işin üstesinden gelebilir” diye konuştu.

Toplumun aslında üreten kısmı kadın

İş kadınlarından taze kuru gıda işi yapan Erinç Yurter de “Toplumun aslında üreten kısmı kadın. Çünkü biz en başta çocuk doğuruyoruz. En başta kendimizi, insan neslini üretiyoruz. En değerli şeyi yapıyoruz. Onun için ev hanımları da ben bir şey yapmıyorum diye kendini asla küçümsememeli. Çalışan kadınların ev hanımlarından farkı ise ev çocuklarının yanı sıra topluma ekonomik değer de üretiyor olması. Dolayısıyla biz her ikisini de çok rahat yapabiliriz. Yeter ki isteyelim” dedi.

Ya batarız ya çıkarız değil ben bu işi yaparım

2016 yılında Yenimahalle Belediyesi YENİMEK Fotoğrafçılık kursunda eğitmenlik yapan söyleşinin Moderatörü Büşra Çetinkaya ise kısıtlı bir bütçe, küçük bir bebek ile gözünü karartıp bir cesaretle açtığı kendi stüdyosunu ve sancılı olsa da adım adım başarıya giden iş yolculuğundan kesitler anlattı. Çetinkaya “Bu işi kurarken ya batarız ya çıkarız demedim. Ben bu işi yaparım dedim. Ailemin manevi desteğini de alarak bugünlere geldim. Bizler yaptık, hepiniz yapabilirsiniz” diye konuştu.